«5 بنادق و8 ملايين جنيه».. حبس مهربي الأسلحة والذخائر ب الجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس 4 عناصر إجرامية، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إسناد اتهامات إليهم بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لداخل البلاد بدائرة قسم شرطة الهرم.

حبس مهربي الأسلحة والذخائر بالهرم

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، مع طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، وكذا الاستعلام عن نشاطهم الإجرامي.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام 4 عناصر إجرامية مقيمين بمحافظة الجيزة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لداخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتهم "5 بنادق خرطوش، عدد من الطلقات النارية، مبلغ مالى "أكثر من 8 ملايين جنيه"، ماكينة عد نقود، 9 هواتف محمولة - 2 سيارة ملاكى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.