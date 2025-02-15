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السبت 15 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل 15 من عناصر طالبان باكستان في عمليتين عسكريتين

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني
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وسائل إعلام باكستانية أن 15 عضوا من حركة طالبان باكستان وأربعة جنود باكستانيين قتلوا في عمليتين منفصلتين في خيبر باختونخوا.

وذكرت قناة جيو نيوز بحسب صحيفة "هشت صبح" السبت 15 فبراير ، أن تسعة أعضاء من حركة طالبان الباكستانية قتلوا في العمليات الأولية في ديرا إسماعيل خان.

وذكر التقرير أن العديد من قادة حركة طالبان الباكستانية الذين سبق أن شاركوا في عدة هجمات إرهابية قتلوا في هذه العمليات.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل ستة مقاتلين آخرين من حركة طالبان الباكستانية في شمال وزيرستان.

وذكر التقرير أن أربعة جنود باكستانيين قتلوا أيضا في المعارك مع حركة طالبان الباكستانية.

ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تقريره الأخير أن حركة طالبان الأفغانية تدعم حركة طالبان الباكستانية.

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