كواليس وفاة شاب إثر حادث بأوسيم

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول وفاة شاب إثر حادث سير بأوسيم.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما صرحت بدفن جثمان المتوفى، وكشفت التحقيقات كواليس الواقعة، حيث تبين أنه اثناء عبور الشاب الشارع دهسته سيارة مينى باص مسرعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة بشخص مما تسبب في مصرعه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.