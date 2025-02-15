زي النهارده.. دخول هولاكو عاصمة الخلافة العباسية بغداد

تمر علينا اليوم السبت ١٥ من شهر فبراير، العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ،ونقدم لكم أبرزها:

الحكم على الفيلسوف اليوناني سقراط بالإعدام.

1258 هولاكو يدخل عاصمة الخلافة العباسية بغداد بعد إعلان الحليفة العباسي تسليم المدينة للمغول دون قيد أو شرط.

وعام 1794 فرنسا تتبنى العلم الأزرق والأبيض والأحمر.

عام 1898 انفجار يدمر ويغرق المدمرة الأمريكية «يو.أس.أس. مين» في ميناء هافانا بكوبا، وقد أدى هذا الحادث إلى إعلان الولايات المتحدة الحرب على إسبانيا فيما عرف باسم الحرب الأمريكية الإسبانية، وهي الحرب التي جردت إسبانيا من كوبا والفلبين.

وعام 1928 سلطة الانتداب الفرنسي على سوريا تعين تاج الدين الحسني رئيسًا على سوريا.

عام 1936 أدولف هتلر يعلن عن بدء خطة إنتاج سيارة رخيصة الثمن في ألمانيا، وكانت السيارة هي فولكس فاجن.

وعام 1942 سقوط سنغافورة بيد اليابان، والجنرال البريطاني آرثر بيرسيفال يعلن استسلام 80,000 من قواته ليصبحوا أسرى حرب، وهو أكبر استسلام بريطاني في التاريخ وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

عام 1994 زلزال في جنوب سومطرة بإندونيسيا بقوة 7.0 على مقياس ريختر قتل فيه 207 شخص وأصيب أكثر من 2000 وشرد حوالي 75000 وأدى إلى انهيارات أرضية وطينية وحرائق في مقاطعة لامبونغ.

عام 1999 قوات كوماندوس تركية تلقي القبض في كينيا على زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المطالب بالانفصال عن تركيا.

عام 2000 صحيفة «كول هعير» العبرية تكشف النقاب عن خطة إسرائيلية تعمل عليها وزارة الأديان لحفر نفق جديد تحت ساحة المبكى.

وعام 2003 مظاهرات عالمية للتنديد بالحرب على العراق جمعت ما بين 10 ملايين و15 مليون شخص في أكثر من 600 مدينة.

عام 2004 انهيار جزء بمساحة 100 متر من الطريق المؤدي إلى باب المغاربة أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى، بسبب أعمال الحفريات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية وقيامها بإزالة الأتربة المتساقطة وجزء من الجدار دون مراعاة تضمنها لآثار إسلامية.

عام 2009 تعديل دستوري في فنزويلا يلغي القيود على إعادة انتخاب الرئيس ويسمح للرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز بالبقاء في السلطة إلى أن يخسر الانتخابات.

عام 2011 بداية الاحتجاجات في بنغازي على خلفية اعتقال المحامي فتحي تربل في ما عرف لاحقاً بشرارة الثورة الليبية.

عام 2012 انتخاب أحمد عبد العزيز السعدون رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي.

وعام 2013 نيزك مر فوق مدينة تشليابينسك في روسيا يتسبب بأمطار نيزكية أدت إلى إصابة أكثر من 1000 شخص وخراب في حوالي 4300 منزل وهو أكبر نيزك مر على الأرض خلال هذا القرن.

2014 رئيس الوزراء اللبناني المكلَّف تمَّام سلام يُعلن تشكيل الحكومة اللبنانيَّة الجديدة.

2015 تنظيم داعش يُعدم 21 مصريًّا قبطيًّا من العاملين في ليبيا، والقوات المسلحة المصرية تُوجِّه غارات جويَّة لأهدافٍ تابعة للتنظيم سالِف الذِكر في ليبيا.

عام 2021 تعيين نجوزي أوكونجو إيويالا مديرًا عامًا لمنظمة التجارة العالمية، لتصبح أول امرأة وأول أفريقية في هذا المنصب.

عام 2022 مقتل ما لا يقل عن 152 شخصًا بسبب فيضانات وانهيارات أرضية في بلدية بتروبوليس، ريو دي جانيرو في البرازيل.