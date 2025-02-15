وزير الشباب يعقد اجتماعًا لتوفير متطلبات اعتماد المعمل المصري للكشف عن المنشطات

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا، بحضور لواء طبيب محمد سعد حجازي مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والعميد محمد بدوي رئيس المعمل المصرى للكشف عن المنشطات.

تناول الاجتماع، مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالاعتماد النهائى للمعمل المصرى للمنشطات، وتوضيح المعوقات والصعوبات.

وأشار وزير الرياضة إلى أن إعتماد المعمل المصري سيعد خطوة محورية في تعزيز الرقابة على تعاطي المنشطات بين الرياضيين، في إطار إهتمام الدولة المصرية بضمان نزاهة المنافسات الرياضية.

وقال صبحي: "نعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في مكافحة المنشطات والبحث العلمي، وذلك بالتنسيق مع المنظمة المصرية؛ ونسعى لتذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الدعم لضمان الحصول على الاعتماد النهائي للمعمل وفقًا للمواصفات العالمية، مما سيسهم في تعزيز مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية".

كما حضر اللقاء، الدكتور ذكريا الخياط رئيس قسم (l.c) بالمعهد القومي للبحوث، الدكتورة أماني عبد الغني رئيس قسم الجودة بطب عين شمس، الدكتورة شيماء التسبيتي المدير الفني لمعمل الكشف عن المخدرات بالمعهد القومي للبحوث، الدكتورة إيمان جمعه المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.