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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أوساسونا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره أوساسونا بملعب السادار، في لقاء ينطلق في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البرازيلي فينيسيوس جونيور تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا، رفقة الفرنسي كيليان مبابي والمغربي براهيم دياز.

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن جاره أتلتيكو مدريد في وصافة الترتيب، ونقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المرتبة الثالثة، بينما يأتي أوساسونا في المركز التاسع وفي رصيده 31 نقطة.

تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فران جارسيا - أوريلين تشواميني - راؤول أسينسيو - فيديريكو فالفيردي

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – لوكا مودريتش

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – براهيم دياز.

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