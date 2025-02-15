مبلغ مالى وراء إصابة شقيقين بإمبابة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول ضبط المتهم بالاعتداء على شقيقين بإمبابة، طلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

وكشفت التحقيقات أن خلافا ماليا بين الطرفين كان سبباً فى المشاجرة، حيث أن المجنى عليهما اقترضا مبلغاً ماليا من المتهم وحينما طالبهما بسداده ماطلوا فى الدفع ما نشب بينهما مشاجرة، وقام على إثرها المتهم بإصابتهما.

تلقي المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد بإستقبال شقيقين مصابان بطعنات نافذة وادعاء تعدي اخر ومقيمين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطل والمصابان.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.