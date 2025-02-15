روسيا: مصر لعبت دورًا حاسمًا في إطلاق سراح مواطن روسي ضمن اتفاق الهدنة

أعلنت روسيا عن إطلاق سراح المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف، الذي كان محتجزًا في قطاع غزة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الذي تم التوصل إليه في يناير 2025.

وأكدت الخارجية الروسية أن الإفراج عن تروفانوف جاء نتيجة الجهود الدبلوماسية المستمرة، التي شملت اتصالات مكثفة مع القيادة السياسية لحركة حماس.

كما أعربت موسكو عن شكرها للجانب الفلسطيني وشركائها في قطر ومصر على مساهمتهم في إنجاح هذه العملية.

وشددت الخارجية الروسية على أن إنقاذ مواطنيها المحتجزين كان ولا يزال يمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى أنه سبق إطلاق سراح ثلاثة مواطنين روس في نوفمبر 2023 خلال الهدنة الإنسانية، وهم رون كريفوي، إيلينا تروفانوفا، وإيرينا تاتي، حيث تم الإفراج عنهم دون شروط مسبقة أو مطالبات متبادلة من الجانب الإسرائيلي.

وأكدت موسكو عزمها على مواصلة الجهود لتأمين الإفراج عن المواطن الروسي المتبقي في غزة، ماكسيم خاركين، المولود في دونباس، إلى جانب ضمان استجابة حماس للطلبات الإنسانية الأخرى المقدمة من الجانب الروسي.