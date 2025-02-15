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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف سام مرسي.. تشكيل إيبسويتش تاون أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

سام مرسي
سام مرسي
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أعلن فريق إيبسويتش تاون، عن تشكيلته الرسمية لمواجهة أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: بالمر.

خط الدفاع: توانزيبي، أوشيه، جريفز.

خط الوسط: تاونسند، فيليبس، كاجوست، جونسون.

خط الهجوم: هاتشينسون، إنسيسو، ديلاپ.

البدلاء:
موريك، جودفري، وولفيندن، لونجو، تايلور، فيلوجين، جي كلارك، برودهيد، هيرست.

وخرج سام مرسي من قائمة الفريق لهذه المباراة.

ويسعى إيبسويتش تاون لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، وسط دعم كبير من جماهيره ومنافسة قوية في منتصف جدول الترتيب.

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