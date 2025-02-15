موقف سام مرسي.. تشكيل إيبسويتش تاون أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

أعلن فريق إيبسويتش تاون، عن تشكيلته الرسمية لمواجهة أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: بالمر.

خط الدفاع: توانزيبي، أوشيه، جريفز.

خط الوسط: تاونسند، فيليبس، كاجوست، جونسون.

خط الهجوم: هاتشينسون، إنسيسو، ديلاپ.

البدلاء:

موريك، جودفري، وولفيندن، لونجو، تايلور، فيلوجين، جي كلارك، برودهيد، هيرست.

وخرج سام مرسي من قائمة الفريق لهذه المباراة.

ويسعى إيبسويتش تاون لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، وسط دعم كبير من جماهيره ومنافسة قوية في منتصف جدول الترتيب.