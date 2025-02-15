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السبت 15 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس أنجولا يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي

جواو لورنسو
جواو لورنسو
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تولى الرئيس الأنجولي، جواو لورنسو، اليوم السبت رئاسة الاتحاد الإفريقي الدورية خلال افتتاح الدورة العادية الـ38 لجمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن رئيس أنجولا تولى منصب رئاسة الاتحاد الإفريقي خلفا للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس السابق للاتحاد.
وشدد الرئيس الأنجولي في كلمته بهذه المناسبة على أهمية استمرار وحدة إفريقيا وتعزيز التعاون بين دول القارة.
وأكد التزامه بمواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، بما في ذلك النزاعات والتنمية الاقتصادية والتغير المناخي إلى جانب أولويات أخرى.

الاتحاد الافريقي انجولا جواو لورنسو