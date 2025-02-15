الإحصاء: معدل البطالة 6.4% خلال الربع الرابع لعام 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت ،نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.4٪ من إجمالي قـــوة العمـــل بانخفاض 0.3٪ عن الربع السابق.

وأشار الجهاز إلى أنه سجل تقدير حجـم قوة العمـل 33.124 مليون فرد مقابل 32.218 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 2.8٪ وقد بلغت قوة العمل في الحضر 14.502 مليون فرد بينما بلغت في الريف 18.622 مليون فرد ، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.555 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 6.569 مليون فرد .

و يرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (935) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (29) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (906) ألف فرد.

وأوضح الجهاز سجل عدد المتعطلين 2.130 مليون متعطل بنسبة 6.4٪ من إجمالي قوة العمل (1.042 مليون ذكور، 1.088 مليون إناث) مقــابـل 2.159 مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض قـدره (29) ألف متعطل بنسبة 1.3٪، وانخفاض قــدره (29) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.3٪.

وأضاف الجهاز انه بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 3.9٪ من إجمالى الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 4.2٪ في الربع السابق من عام 2024 مقابل 4.6% في الربع المماثل من العام السابق .و بلغ معدل البطالة بين الإناث 16.6٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي ، بينما كان 18.2٪ في الربع السابق مقابل 17.7٪ في الربع المماثل من العام السابق .

ولفت الجهاز أن المتعطلين طبقاً لفئات السن ،10.4٪ لإجمالي الفئة العمـرية (15 ــ19سنة) في كلاً من

الربع الحالي والربع السابق .

و 33.3٪ لإجمالي الفئة العمـرية (20- 24 سنة) مقابل 33.6٪

في الربع السابق .

و 20.9٪ لإجمالي الفئة العمـرية (25- 29 سنة) مقابل 21.7 ٪ فى الربع السابق .

و 35.4٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 - 64 سنة)

مقابل 34.3٪ فى الربع السابق .

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة ( للحضر و الريف )

و بلغ معدل البطالة في الحضر 8.9٪ من إجمالي قوة العمل فى الحضر ، بينما كان 10.1٪ في الربع السابق مقابل 9.7٪ فى الربع المماثل من العام السابق .

وأوضح الجهاز ان معدل البطالة في الريف يصل إلى 4.5٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4.0٪ في الربع السابق مقابل 4.8٪ في الربــع المماثل من العام السابق المتعطلون طبقا للحالة التعليمية 84.2٪ نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الربع الحالي مقابل 84.5٪ في الربع السابق من إجمالي المتعطلين وفى الربع الحالي موزعة كالآتي:

- 15.9٪ تعليم أقل من المتوسط وما دونه مقابل 15.5٪ بالربع السابق و 17.2٪ للربع المماثل من العام السابق .

- 39.2٪ من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 39.9٪ بالربع السابق و 39.6٪ للربع المماثل من العام السابق.

- 44.9٪ من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 44.6٪ بالربع السابق بينما كان 43.1٪ في الربع المماثل من العام السابق.