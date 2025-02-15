حبس المتهم بالاتجار في الآيس بكرداسة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس عاطل متهم بالاتجار في مخدر الآيس 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم محمد السعودي، رئيس مباحث كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام "حسين م"، 30 عامًا، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدر، و350 ألف جنيه يُرجح أنها من متحصلات البيع، بالإضافة إلى سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واعترف بأن المبلغ المالي من أرباح بيع المخدرات، بينما كان يحتفظ بالسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.