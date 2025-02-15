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السبت 15 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقبال موسع على معارض "أهلاً رمضان" بمدينة مغاغة بالمنيا

معرض اهلا رمضام بالمنيا
معرض اهلا رمضام بالمنيا
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شهدت معارض أهلا رمضان، التى جرى افتتاحها بمركز مغاغة شمال المنيا، اقبال موسع من المواطنين من اجل شراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ضمن سلسلة معارض أهلاً رمضان على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وتأتى تلك  المعارض تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل الأسر خلال شهر رمضان المعظم، إلى جانب أسواق اليوم الواحد وإتاحة المواد الغذائية واللحوم والمائدة والخضراوات والفاكهة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين.

كما قام وكيل وزارة التموين بصرف 10 أرغفة من الخبر  بالمجان على 100 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المركز خلال الشهر الفضيل.

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