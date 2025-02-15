"مستقبل وطن" بالأقصر.. تهدي مستشفي الكرنك مجموعة من الأجهزة الطبية الضرورية

في ثاني محطات جولة قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن الميدانية، زارت مستشفي الكرنك التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الأقصر، حيث قدمت مجموعة من الأجهزة الطبية، تشمل دريلات العظام، ومناظير حنجرية، وعدسات للمناظير الجراحية، بالإضافة إلى بعض آلات العمليات ذات الاستخدام المستديم، إلى جانب ملحقات أخرى، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الخدمات الصحية في المحافظة.

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور محمد شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، والنائب محمد العمارى، أمين الحزب بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

وتأتي هذه الفاعليات تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.