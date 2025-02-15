رياضة الشيوخ تناقش تعزيز وتنمية السياحية الشبابية.. غدًا

تناقش لجنة التعليم بمجلس الشيوخ خلال اجتماع لها غدًا الأحد، الدارسة المقدمة من النواب، حسانين أحمد توفيق، كاميليا صبحي عبد االنور، والنائبة هبه مكرم كامل، والنائبة إيناس عصمت، بشأن الامن السيبراني ومتطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

كما تستكمل لجنة الشباب والرياضة أيضا خلال اجتماع لها غدا مناقشة الدارسة المقدمة من النائب محمد عمارة بشأن بيوت الشباب وتعزيز التنمية السياحية الشبابية وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

فيما تعقد لجنة الزراعة اجتماعا لها بحضور ممثلي الحكومة وذلك لاستكمال مناقشة الدارسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن الأمن الغذائي في مصر" التحديات والفرص 2025.

فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة له غدا الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.