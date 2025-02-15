القاهرة الإخبارية: واقع غزة يترك الأسرى الفلسطينيين في صدمة

أكد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، أن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل بين حماس وإسرائيل قد انتهت بشكل كامل، بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم السبت، 3 محتجزين إسرائيليين وتم تسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر ونقلهم إلى الجانب الإسرائيلي، وبعدها أفرجت إسرائيل عن 369 أسيرًا فلسطينيًا، ومن بينهم مجموعة من الأسرى الذي عادوا إلى مدن الضفة الغربية الأخرى وأسير من القدس وعدد من الأسرى تم إبعادهم عن قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وشدد «جبر»، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أنه من بين الاسرى الذي تم الإفراج عنهم اليوم، 333 أسيرا عادوا إلى قطاع غزة، موضحًا أن العائلات في قطاع غزة التقوا بذويهم المفرج عنهم اليوم ضمن الدفعة السادسة لصفقة التبادل، منوهًا بأن عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم صدموا بواقع قطاع غزة والحال الذي وصل له نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر لمدة 15 شهرا.

وتابع: «من بين الأسرى الفلسطينيين الذين عادوا إلى قطاع غزة عاشوا صدمة كبيرة لفقدان عائلته نتيجة للعدوان الإسرائيلي»، مشددًا على أن الواضح أن أجساد الأسرى بدى عليهم العلامات الواضحة نتيجة للتعذيب والأساليب الوحشية الذين تعرضوا له في السجون الإسرائيلية.