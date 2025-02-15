أمل الحناوي: الجهود المصرية نجحت في تذليل العقبات التي تواجه اتفاق الهدنة بغزة

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن اليوم تم تنفيذ الدفعة السادسة من صفقة التبادل بين الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في غزة.

وأضافت «الحناوي»، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي تسلم 3 محتجزين مقابل الأفراج عن 369 أسيرًا فلسطينيًا وذلك بعد جهود المصرية القطرية في تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتزام الطرفين بسريان الهدنة.

وتابعت: « حركة حماس تتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل وطالبت حماس إسرائيل بالالتزام بالبرتوكول الإنساني وبدء مفاوضات المرحلة الثانية».

وشددت حركة حماس على أن إطلاق سراح الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين يؤكد أنه لا سبيل للإفراج عنهم إلا بالمفاوضات كما أضافت أن استئناف عملية التبادل اليوم جاء وفق التزام الحركة مع الوسطاء وحصولها على ضمانات للإلزام الاحتلال باتفاق غزة.