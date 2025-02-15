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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليمن والأردن يؤكدان قوة بينهما وأهمية استمرار التنسيق بين البلدين

رشاد محمد العليمي
رشاد محمد العليمي
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 أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، قوة العلاقات اليمنية الأردنية، وأهمية استمرار التنسيق بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء العليمي اليوم السبت مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا.
ونقل الصفدي خلال اللقاء تحيّات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

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