رئيس وزراء باكستان: نواصل الحرب ضد الإرهاب حتى القضاء عليه

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التزام بلاده بمواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى القضاء عليه.. مشيدا بالعمليتين الناجحتين اللتين نفذتهما قوات الأمن ضد المسلحين في مقاطعتي "ديرا إسماعيل خان" و"شمال وزيرستان" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأعرب شريف - في بيان صحفي أورده راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية، اليوم السبت - عن تعازيه لعائلات الجنود الذين لقوا حتفهم جراء واحدة من العمليتين.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق اليوم مقتل أربعة من جنوده و15 مسلحا إثر اندلاع مواجهات بين الجانبين في إقليم "خيبر بختونخوا".