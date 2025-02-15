أسعار الذهب مساء اليوم السبت 15 فبراير 2025

شهد سعر الذهب مساء اليوم السبت، الموافق 15 فبراير 2025، استقرارا ملحوظا لجميع الأعيرة، عند آخر زيادة سجلها سعر المعدن الأصفر، ليصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 200 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4714 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 21 يسجل نحو 4125 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 18 نجو نحو 3535 جنيهًا.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل نحو 33000 جنيه، وعن سعر أوقية الذهب، فيسجل 2919 دولارا.

تختلف أسعار الذهب في مصر بشأن المصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيهًا.