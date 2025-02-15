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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي لفريق نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

فريق نيوكاسل
فريق نيوكاسل
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أعلن فريق نيوكاسل يونايتد عن تشكيلته الأساسية التي ستواجه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: تريبير، شار، بيرن، هول.

خط الوسط: تونالي، ويلوك، برونو جيماريش 

خط الهجوم: جوردون، إيزاك، ميرفي.

البدلاء:
بوب، ويلسون، بارنز، تارجيت، كرافت، أوسولا، ليفرامينتو، لونجستاف، مايلي.

يدخل نيوكاسل اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، حيث يعول الفريق على تألق إيساك في الخط الهجومي ودعم القائد برونو جيماريش في وسط الملعب.

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