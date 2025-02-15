تشكيل هجومي لفريق نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن فريق نيوكاسل يونايتد عن تشكيلته الأساسية التي ستواجه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
التشكيلة الأساسية:
حراسة المرمى: دوبرافكا
خط الدفاع: تريبير، شار، بيرن، هول.
خط الوسط: تونالي، ويلوك، برونو جيماريش
خط الهجوم: جوردون، إيزاك، ميرفي.
البدلاء:
بوب، ويلسون، بارنز، تارجيت، كرافت، أوسولا، ليفرامينتو، لونجستاف، مايلي.
يدخل نيوكاسل اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، حيث يعول الفريق على تألق إيساك في الخط الهجومي ودعم القائد برونو جيماريش في وسط الملعب.