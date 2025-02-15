رئيس جامعة الإسكندرية يوقع درجات مزدوجة مع جامعة إيسيكس البريطانية

فى إطار تنفيذ بروتوكولات التعاون الموقعة، وحرص جامعة الإسكندرية على عقد شراكات دولية مع الجامعات العالمية المرموقة والأعلى في التصنيف عالميا، وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة ماريا فاسلي رئيس جامعة إيسيكس البريطانية، بمقر الجامعة بالمملكة المتحدة، مجموعة من الدرجات العلمية المزدوجة فى مجالات طب الأسنان والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الدرجات التى تم توقيعها لجامعة الإسكندرية هى ماجيستير علاج اللثة Periodontology بكلية طب الاسنان بنظام ٢+١، وعدة درجات ماجيستير في الهندسة فى تخصصات الحاسب الآلى والاتصالات Computer and communication، والهندسة الكهروميكانيكية Electromechanical، والميكاترونيكس Mechatronics، والهندسة الطبية الحيوية Biomedical Engineering بنظام ٤+١، وماجيستير فى علوم الاقتصاد والسياسة بنظام ٣+١، حيث يحصل الطالب فى هذه الدرجات على درجة البكالوريوس من جامعة الاسكندرية ودرجة الماجيستير من جامعة إيسيكس البريطانية.

وأشار الدكتور قنصوة إلى أن هذا التعاون يأتى تنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أهتمت برفع تنافسية التعليم عالميا، وفتح آفاق التعاون بين الجامعات المصرية مع المؤسسات والجامعات الأجنبية المرموقة، وتحقيق أقصى استفادة في إثراء الخبرات والجودة التعليمية والبحثية، ورفع تنافسية الخريجين عالمياً، موضحاً أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين تنص على بدء الدراسة بالدرجات المزدوجة بكلية الهندسة وطب الأسنان بجامعة الإسكندرية إعتبارا من الخريف القادم بنظام الساعات المعتمدة، وذلك تحت إشراف كامل من جامعة الإسكندرية، وطبقاً لقواعد الاعتماد لجامعة إيسيكس البريطانية.

كما جرى الإتفاق علي اعداد درجات مزدوجة في الذكاء الاصطناعي مع كل من كليات الطب وطب الاسنان، وتم بحث سبل التعاون فى مجال البحث العلمي في عديد من المجالات خاصة الذكاء الاصطناعى، وربط التكنولوجي بارك الذي تنشئه جامعة الإسكندرية مع نظيره بجامعة ايسيكس.

وعلى هامش الزيارة، قام وفد جامعة الإسكندرية بزيارة بوابة المعرفة ومركز الابتكار ومختبر BCI Knowledge gateway , Innovation Centre and BCI lab.

حضر توقيع الاتفاقية من جامعة الإسكندرية كل من الدكتور علي عبد المحسن القائم بعمل نائب رئيس جامعة الإسكندرية للتعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة للتعاون الدولي و فروع الجامعات الدولية، والدكتور أحمد عبد الحكيم عميد كلية طب الاسنان، وكان في استقبالهم من جامعة إيسيكس كل من الدكتورة ماريا فاسلي رئيس الجامعة، وعمداء كلية العلوم الصحية وكلية الهندسة وكلية الحاسب الآلي والهندسة الالكترونية ومسئولي مكتب العلاقات الدولية ومسئولي التكنولوجي بارك وبوابة المعرفة Knowledge Gateway.