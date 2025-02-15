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السبت 15 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار في البنوك مساء اليوم السبت

الدولار
الدولار
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استقرت أسعار الدولار فى البنوك مساء اليوم السبت إجازة البنوك، مسجلاً نحو 50.56 جنيه للشراء، 50.69 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,58 جنيه للشراء، 50,68 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,59 جنيه للشراء، 50,69 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50,61 جنيه للشراء، 50,70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنك العربي الإفريقي الدولي 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع.

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