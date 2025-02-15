أسعار الدولار في البنوك مساء اليوم السبت

استقرت أسعار الدولار فى البنوك مساء اليوم السبت إجازة البنوك، مسجلاً نحو 50.56 جنيه للشراء، 50.69 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,58 جنيه للشراء، 50,68 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,59 جنيه للشراء، 50,69 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50,61 جنيه للشراء، 50,70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنك العربي الإفريقي الدولي 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع.