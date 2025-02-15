جامعة قناة السويس تحصد الدرع العام

نظّمت جامعة قناة السويس، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، لقاء شباب المدن الجامعية تحت شعار "شباب قد التحدي"، يوم 11 فبراير 2025، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد في كلمته أن الجامعة تحرص على استضافة الفعاليات التي تعزز روح التنافس الرياضي والثقافي والاجتماعي بين الطلاب، وتسهم في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهر به طلاب الجامعة في مختلف المسابقات.

وجاء اللقاء بإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي أكد أن الجامعة تعمل دائمًا على توفير بيئة تنافسية صحية للطلاب، مما يعزز من قدراتهم الإبداعية ويشجعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات. كما وجه التهنئة لكافة الفائزين، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح في المستقبل.

وتولّى تنظيم اللقاء الدكتور أحمد كمال حسن، مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة، والدكتورة هبة الدناصوري، مستشار اللجنة الاجتماعية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة، والكابتن محمد إمام، مدير النشاط الرياضي، والأستاذ ممدوح عثمان، مدير النشاط الاجتماعي. وشاركت في اللقاء جامعات الزقازيق، بنها، السويس، العريش، إلى جانب جامعة قناة السويس المستضيفة، حيث بلغ عدد المشاركين 235 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى المشرفين والمشرفات.

وحققت جامعة قناة السويس إنجازات متميزة خلال اللقاء، حيث حصدت الدرع العام على مستوى الجامعات المشاركة، إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المسابقات. ففي تنس الطاولة للطالبات، فازت هنا محمد حسن بالمركز الأول، بينما جاءت مها محمد العربي في المركز الثاني. وفي كرة السرعة، توّج محمد حاتم محمد الجزار بالمركز الأول في فئة الطلاب، بينما حصدت رحمة عادل مصطفى طلخان المركز الأول في فئة الطالبات.

وفي منافسات ذوي الهمم، أحرز كريم سيد صادق المركز الأول في تنس الطاولة وقوفًا للطلاب، بينما جاءت دعاء عماد رشاد في المركز الثاني ضمن منافسات الطالبات. كما فاز كريم صابر علي بالمركز الأول في تنس الطاولة جلوس للطلاب، وحصلت ميار عادل عبد الحميد على المركز الأول في منافسات الطالبات. وفي رفع الأثقال، توّج أحمد عادل محمد بالمركز الأول في فئة الطلاب، بينما جاءت هاجر خيري الشحات في المركز الأول في فئة الطالبات.

وفي المجال الفني، تألقت الجامعة في مسابقة الإنشاد الديني، حيث حصل عبد الرحمن عبد الله إبراهيم على المركز الثالث في فئة الطلاب، بينما فازت إيمان طارق محمد بالمركز الأول في فئة الطالبات، وتلتها منة الله محمد محمد في المركز الثاني.

أما في النشاط الاجتماعي، فقد حصدت الجامعة مراكز متقدمة في مسابقة الشطرنج، حيث أحرز عماد محمد مصبح المركز الثالث في منافسات الطلاب، بينما جاءت ريهام هشام الشربيني في المركز الثاني في منافسات الطالبات. كما حصد عبد الله بشاري طايع المركز الأول في مسابقة الطالب المثالي، بينما جاءت ريهام هشام الشربيني في المركز الثاني في مسابقة الطالبة المثالية.

وحرصت جامعة قناة السويس على تكريم الفائزين وتقديم الميداليات التذكارية لكافة المشاركين، في تأكيد على نجاح اللقاء في تحقيق أهدافه في تعزيز الروابط بين الطلاب وتنمية روح التنافس الإيجابي بينهم.