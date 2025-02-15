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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير الموارد المائية والري ومحافظ قنا يبحثان تعزيز التنسيق المائي بالمحافظة

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا
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عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة، وذلك ضمن زيارته التفقدية لمتابعة مشروعات الموارد المائية والري بمحافظتي قنا والأقصر.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، حيث شدد الدكتور سويلم على أهمية الحفاظ على جسور نهر النيل وحمايتها من التعديات، لا سيما في الأراضي الواقعة بنطاق القناطر الكبرى مثل قناطر نجع حمادي، لما لها من أهمية حيوية في تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة.

كما وجّه الوزير بسرعة إنهاء إجراءات تحديد خط التهذيب لقطعة أرض على نهر النيل بقنا، تمهيدًا لبحث سبل استثمارها بالتنسيق مع المحافظة.

وفي إطار جولته التفقدية، زار وزير الري مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي قنا والأقصر، حيث التقى بالعاملين واستمع إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم، مؤكدًا حرصه على تحسين بيئة العمل وتعزيز التواصل المباشر مع العاملين لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. 
كما شدد على استمرار الرقابة لتقييم الأداء، مع الالتزام بصرف مكافأة التميز للعاملين الأكثر كفاءة كحافز لهم على بذل المزيد من الجهد.

ووجّه الدكتور سويلم بضرورة استمرار التنسيق بين وزارة الري ووزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه، لضمان تطهير المساقي الخصوصية قبل موسم أقصى الاحتياجات المائية، بما يساهم في تحسين إدارة الموارد المائية بالمحافظة.

واختتم وزير الموارد المائية والري زيارته بتأكيده على استمرار المتابعة الدورية لمشروعات الوزارة في محافظة قنا، لضمان تنفيذها وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد المائية لخدمة المزارعين والتنمية المستدامة.

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