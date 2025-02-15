حزب العدل يجدد دعمه للدولة المصرية برفض تهجير الشعب الفلسطيني

عقد حزب العدل مؤتمرا جماهيريا للاحتفال بافتتاح أمانة الحزب بمحافظة البحيرة بحضور رئيس الحزب وعدد كبير من قيادات الحزب واعضائه بمجلس النواب، وبقيادة أمين محافظة البحيرة المهندس رضا أشرف أبو عطية، إلى جانب عددا كبيرا من أهالي المحافظة.

وخلال الاحتفال أكد الحزب دعمه الكامل والمستمر لموقف الدولة الرافض للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية .

وقال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل خلال كلمته، أن افتتاح الأمانة الجديدة يمثل نقطة نور جديدة لحزب العدل ضمن خطة الحزب للتوسع في المحافظات.

وأكد علي أن الحزب يتبنى رؤية إصلاحية شاملة يدعو إليها منذ تأسيسه، ويعمل على تقديم حلول حقيقية تعكس رؤية الحزب في دعم التنمية والمشاركة السياسية الفعالة.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

وشدد رئيس الحزب والحاضرون خلال الاحتفال على دعمهم لموقف الدولة الرافض لتهجير الفلسطينيين ولتصفيه قضيتهم مؤكدين على ضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود يونيو1967.

وحضر الاحتفال النائب احمد القناوي أمين عام الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والنائب نبيل عسكر، النائب أحمد دراج، عبد العزيز الشناوي رئيس المكتب السياسي بالحزب، ومعتز الشناوي المتحدث الرسمي للحزب، وحسام حسن أمين التنظيم المركزي، وفريد شوقي أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، وأحمد عبد الوهاب أمين الحزب بمحافظة أسوان ، وعددا من أعضاء الهيئة العليا للحزب إلى جانب النائبة سحر معتوق والنائب أسامة المصرى أعضاء مجلس النواب بمحافظة البحيرة .

