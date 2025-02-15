عمر مرموش يقود مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أعلن المدير الفني بيب جوارديولا لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام على ملعب الاتحاد.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لويس، خوسانوف، ستونز، جفارديول.

خط الوسط: نيكو، جوندوجان، فودين.

خط الهجوم: عمر مرموش، سافينيو، هالاند

البدلاء:

أورتيجا، كوفاتشيتش، دوكو، دي بروين، بيرناردو، رييس، نونيز، أورايلي، مكاتي.

تأتي هذه المباراة في ظل سعي مانشستر سيتي لتعزيز موقعه في ملاحقة المراكز المتقدمة في جدول الترتيب، حيث يقود النجم المصري عمر مرموش التشكيلة الهجومية إلى جانب النرويجي إيرلينج هالاند.