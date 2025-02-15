غدًا.. انطلاق الدورة الثانية لتدريب طلبة معهد الخدمة الاجتماعية على أساسيات لغة الإشارة

تنطلق غداً الاحد فعاليات الدورة التدريبية الثانية التي تنظمها لجنة شئون ذوي الهمم بديوان عام محافظة الشرقية، وذلك لتدريب 300 طالب وطالبة من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر على أساسيات لغة الإشارة لتيسير التعامل مع الصم وضعاف السمع و ذوى الهمم والمساندة النفسية لمتحدى الإعاقة.

ويأتي ذلك تفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وتحت رعاية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

وأكد محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تستهدف إتاحة فرصة للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية لافتاً الى اهتمام المبادرة بذوى القدرات الخاصة، لإعداد مجتمع دامج، خالي من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص فرسان الإرادة وأسرهم، من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم التمتع بـجودة حياة ذات مستوى عال والوصول إلى الدمج المجتمعي وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة لهم مشيراً إلى أن هذه الدورات تهدف إلى دعم فرسان الإرادة و تعزيز الإهتمام بذوي الهمم إيماناً بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا ربيع رضوان مقرر لجنة ذوى الهمم بالديوان العام أن الدورة التدريبية يجرى تنظيمها على مدار ثلاثة أيام من الأحد 16فبراير حتى الثلاثاء 18فبراير الجارى وذلك بقاعة التدريب بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر صقر ويشمل برنامج الدورة التدريب على (لغة الإشارة – أهمية دور الإخصائى الاجتماعى - الخدمات التي تقدمها الدولة لذوى الهمم -كيفية التعامل مع ذوى الهمم ).

ويحاضر في الدورة الدكتور محمد نيازي مدرس لغة الإشارة بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل والأستاذة هبة محمد عبد العظيم خبير لغة الإشارة وفي نهاية الدورة التدريبية يحصل كل متدرب على شهادة معتمدة في لغة الإشارة.