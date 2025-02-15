شبورة مائية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الأحد سيكون معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية والوجه البحري ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الانحاء.

كما يشهد غدا الاحد، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 8 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمي والصغرى 11 درجة.