عربية النواب: قمة القاهرة الطارئة الأهم في تاريخ الأمة

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب القمة العربية الطارئة المرتقبة يوم 27 الجاري في القاهرة بأنها تعد واحدة من أهم وأخطر القمم فى تاريخ الأمة العربية، مؤكدًا أن هذه القمة تأتي في ظل المنحى الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية، لا سيما عقب إعلان الإدارة الامريكية عن خطتها الرامية إلى تهجير أهل غزة قسرًا و إمكانية ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل ما يعني تصفية القضية الفلسطينية.

وقال أباظة في بيان له أصدره اليوم، إن هذه القمة العربية الطارئة تأتي في توقيت حاسم خاصة في ظل تهديدات وتطورات خطيرة تعصف بالقضية الفلسطينية منذ أحداث 7 أكتوبر 2023 وحرب الإبادة الجماعية مرورًا بالهجمة الشرسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة ضد سكان القطاع والضفة الغربية وتدميرها لمقومات الحياة بالكامل في القطاع وفرض حصار محكم على الفلسطينيين لدفعهم إلى الاختيار ما بين الخروج من أرضهم أو الموت وصولًا إلى التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني وتوطينه في دول الجوار.

وأشار إلى أن الشعوب العربية تنتظر من القمة موقف موحد قوي يقدم كل الدعم والمساندة السياسية والمادية لأهل غزة عن طريق إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار القطاع يدعم الخطط المصرية والدولية الساعية إلى إعادة إعمار القطاع في أسرع وقت ممكن، لإجهاض مخطط تهجير الفلسطينيين والادعاءات بأن عملية الإعمار تحتاج إلى إخلاء الأرض من سكانها.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت موقفها بكل حسم وقوة أمام العالم كله يرفضها وبشكل قاطع لتهجير الفلسطينيين وضرورة أن يسارع المجتمع الدولي في دعم الجهود المصرية والعربية لإعادة إعمار غزة موجهًا التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه والرافض وبكل حسم وقوة لكل مخططات التهجير من أرضه.