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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف ورفع كفاءة طريق سعدون- الطريق الدائري

اعمال الرصف
اعمال الرصف
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تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق سعدون - الطريق الدائري غيته بنطاق مركز بلبيس بطول 4 كم ومتوسط عرض 11 م وبتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بالمشروع لسرعة الانتهاء منه ودخوله الخدمة ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري الانتهاء من أعمال توريد وتشغيل الطبقة السطحية بسمك 6 سم على مسافة 1.7 كم من الطريق وذلك بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ طبقات الأساس بطول 3.5 كم تمهيداً لوضع الطبقة الإسفلتية النهائية وإنهاء المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد والمقرر منتصف شهر مايو 2025 وفتح الطريق امام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق ومتابعة الشركة المسند لها أعمال الرصف وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد ليساهم الطريق في تحسين البنية التحتية بمركز بلبيس وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية حرصه على المتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة لتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى والمساهمة تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري.

10 مليون جنيه أعمال الرصف والتطوير الجارية أعمال الرصف والتطوي أعمال الرصف والتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين