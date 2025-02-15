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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حزب الوعي يدعو المصريين للتبرع لإعادة إعمار غزة

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل
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دعا الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، الشعب المصري للتبرع ولو بثمن طوبة من كل مواطن مساهمة من المصريين لإعادة إعمار قطاع غزة ولرفض مخطط التهجير الظالم.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر وثيقة القاهرة لرفض التهجير، مؤكدًا على دعم الحزب لللاءات الثلاثة التي دائما ما يشدد عليها الرئيس السيسي "لا للتهجير.. لا لتصفية القضية الفلسطينية.. لا لتهديد الأمن القومي المصري".

كان قد انطلق مؤتمر وثيقة القاهرة اليوم السبت لرفض التهجير والذي دعت إليه مؤسسة مجلس الشباب المصري، وحضر اللقاء عدد من النواب والمسؤولين وقيادات الأحزاب والشخصيات العامة أبرزهم السفيرة مشيرة خطاب.

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