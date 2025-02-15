"البوابة نيوز" تنشر كواليس مسلسل العتاولة 2.. صور

يواصل نجوم أبطال مسلسل العتاولة 2 تصوير مشاهد العمل، ويتسارع فريق العمل للانتهاء من التصوير قبل بدء شهر رمضان الكريم، وحصلت "البوابة نيوز" علي صور خاصة من كواليس المسلسل خلال تصوير بعض المشاهد.

وأوضحت زينة، أن المسلسل في الجزء الأول قد لاقى إعجاباً كبيراً وتفاعلاً ضخما خلال عرضه، مشيرة إلى أن الجزء الثاني من العمل سوف يكون مفاجأة للجمهور، حيث تجسد زينة لوناً شعبيا ًمختلفًا عن أي عمل سبق من قبل.

بينما قالت النجمة فيفي عبده، إنها انتهت من 50% من تصوير مشاهدها، وأكدت، “أجسد دور مختلف تماماً لم أقدمه من قبل وسوف يكون مفاجأة للجميع” وتابعت، “وهو شخصية سيدة غنية تمتلك عدة محلات في المنطقة نفسها التي يتواجد بها طارق لطفي وأحمد السقا أثناء أحداث العمل”، حيث تساعدهم في تطورات الأحداث.

مسلسل العتاولة 2 يشارك في بطولته أحمد السقا، زينة، فيفي عبده، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد صح موسى.

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