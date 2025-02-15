الحصاد الأسبوعي.. نشاط مكثف لأوقاف الفيوم

عقدت مديرية أوقاف الفيوم خلال الأسبوع الماضي عددا من الأنشطة الدعوية والتثقيفية والمجتمعية، وذلك على مستوى كافة الإدارات التابعة للمديرية، وذلك في إطار الدور التنويري والتثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ورعاية الدكتورمحمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وهي على النحو التالي: وكيل الوزارة يقدم التهنئة لرئيس الجمهورية والشعب المصري بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.

وكيل الوزارة يشهد اختبارات المتقدمين لفتح الكتاب بوزارة الأوقاف.

- وكيل الوزارة يلتقى الأئمة والعاملين بإدارة سنورس ثان للتوجيه بما يلزم نحو الدور الدعوي والإداري والعمل على رفع كفاءة العاملين.

- وكيل الوزارة يجتمع مع مدير إدارة سنورس ثالث لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي.

- وكيل الوزارة يكرم عددا من العاملين بإدارة سنورس ثان ويدعو كل أبناء المديرية للتنافس في هذا المعنى

- وكيل الوزارة يتابع سير أعمال اختبارات دورة إعداد الخطباء والواعظات بالمركز الثقافي بالفيوم

- وكيل الوزارة يلتقي الأئمة والعاملين بإدارة بندر ثان وتناول اللقاء سبل تعزيز الدور الدعوي والفني للأئمة والعاملين.

- وكيل الوزارة يشهد اختبارات المتقدمين بمسابقة الصوت الندي بديوان عام المديرية.

- وكيل الوزارة يجتمع مع مديري إدارة إطسا شرق وإطسا غرب لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي والفني

- تسلم وكيل الوزارة بمديرية أوقاف الفيوم دفعة جديدة من السجاد لتجديدفرش المساجد.

- علماء الأوقاف يشاركون التربية والتعليم دورهم التوعوي وعقد ٢١ ندوة بعنوان:" الشائعات وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع".

- وكيل الوزارة يلتقي الأئمة والعاملين بإدارة جنوب وتناول اللقاء سبل تعزيز الدور الدعوي والإداري والحرص على إعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن.

- وكيل الوزارة يكرم عددا من المتميزين بإدارة جنوب.

- وكيل الوزارة يلتقي مديري طامية أول وثان لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي.

- ندوة علمية كبرى بحضور وكيل الوزارة ومدير الدعوة بعنوان: "مقومات بناء الحضارة في القرآن الكريم".

- وكيل الوزارة يلتقي الأئمة والإداريين والعاملين بإدارة طامية ثان ويؤكد بضرورة تجويد العمل وتعزيز الدور الدعوي والإداري وسبل تحسينه

- وكيل الوزارة يلتقي مدير إدارة الشواشنة لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي.

- في مشهد مشرف وكيل الوزارة يلتقي الأئمة والعاملين بإدارة إطسا شرق ويؤكد على ضرورة المتابعة المستمرة وسبل تحسين مستوى الأداء للأنشطة الدعوية والإدارية والمجتمعية.

-عدد 2 مجلس الإفتاء بالعزب مركز الفيوم ،ومسجد الرحمة ع حنين الشواشنة وتحدث فيها أساتذة من جامعة والأزهر والأوقاف في موضوع: "حرمة الكذب والافتراء وإشاعة الفوضى".

-عدد 30 درس منهجي في المساجد الرئيسية بالقرى في الفقه والحديث والتفسير والتاريخ الإسلامي والعقيدة

-عدد 2 درس منهجي الواعظات في الفقه

-لقاءات دعوية للواعظات بمساجد الفيوم

-عدد 4 من الندوات العلمية بندر الفيوم وسنورس والشواشنة

في موضوع: "ذكرى تحويل القبلة دروس وعبر".

-عدد 70 ندوة للمنبر الثابت بين الأزهر بعنوان: "دور العلماء والدعاة في التصدي للشائعات".

-عدد من الندوات الكبرى بندر الفيوم وإطسا والشواشنة وجنوب وأبشواي وسنورس وطامية بمشاركة وكيل الوزارة والتى حفلت بكثير من الفاعليات والأنشطة وتنوعت موضوعاتها حول: فضائل شهر شعبان".

-عدد 20 ندوة بالتعاون مع الشباب والرياضة

*عدد 68 ندوة الأسبوع الدعوي بجميع الإدارات الفرعية حول الموضوعات الآتية:

- حماية البيئة مسؤولية دينية ووطنية وإنسانية

- شعبان شهر رفع الأعمال إلى الله

- حقوق الإنسان في الإسلام

- تحويل القبلة.. دروس وعبر

*والأسبوع الدعوي للوزارة بإدارة بندر اول

حول موضوعات"

- أمانة الكلمة

- سبل مكافحة الشائعات والوقاية من مخاطرها

- بناء الوعي وأثره في مواجهة التحديات

-مجلس الإقراء بمسجد ناصر الكبير بندر اليوم ،المجلس الحادي عشر قراءة في كتاب الروض الأنف شرح السيره النبويه لابن هشام وموضوع ذكر ما قيل لآمنة عند حملها)

-عدد 150ندوة مجلس العلم والذكر وموضوعها:

"ليلة النصف من شعبان فضائل وأحكام".

-عدد 356 مسجد للبرنامج التثقيفي للطفل ويستهدف الأطفال من عمر 4 سنوات فأكثر

-انطلاق جلسات الدوار بقرى مركز الفيوم وطامية

-لقاء الجمعة للأطفال عقب صلاة الجمعة الكبير قلهانة إطسا شرق.

-لقاء الصحة الإنجابية بمركز الفيوم

-انطلاق قوافل مودة ورحمة بمستشفى فيديمين المركزي بمشاركة مدير إدارة فيديمين وعدد من الأئمة وبمشاركة من الواعظات،تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وكيل الوزارة،وبإشراف من وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم

*أوقاف الفيوم تفتتح ٧ مساجد ضمن خطتها لإعمار بيوت الله تعالى وتهيئتها على خير وجه لخدمة ضيوف الرحمن وقد شهدت قائمة المساجد تنوعا جغرافيا واسعا بعدد من الإدارات

- مسجد الفتح بني صالح مركز الفيوم

ـ مسجد الوهاب مركز طامية

- مسجد الرحمة عزبة الشنطوري أبشواي

- مسجد الرحمن الميرغني قرية القاسمية مركز إطسا

- مسجد كامل كعابيش عزبة طحاوي إطسا

- مسجد النقشبندي دار السلام طامية

- مسجد الفردوس قصر الباسل إطسا

*البرامج الإلكترونية:

ـ برنامج تلاوات قرآنية.

-برنامج آداب وأخلاق.

-برنامج من جميل الابتهالات.

-برنامج شرح أحكام التلاوة.

-برنامج الحديث عن سماحة الإسلام ووسطيته بعدة لغات مختلفة "إنجليزي- فرنساوي- ألماني".