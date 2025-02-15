تكريم إدارة التعاون الزراعي بمركز إطسا تقديرًا لجهودها في تطوير الأداء الرقمي

شهد، اليوم السبت، تكريم إدارة التعاون الزراعي بمركز إطسا للجمعيات التعاونية الزراعية، تقديرًا لجهودها المتميزة في إستخدام التكنولوجيا الرقمية لإنجاز مهام الحصر الزراعي عبر أجهزة التابلت.

حضر الفعالية كل من: الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس حسين القرملاوي، مدير عام التعاون الزراعي، والمهندس حسام الدين السيد، مدير عام الشؤون الزراعية، والمهندس محسن معبد، مسؤول منظومة كارت الفلاح والحيازات بمديرية الزراعة.

ونظم المحاسب علي الأعرج، مدير إدارة التعاون الزراعي بإطسا، مسابقة للعاملين على أجهزة التابلت، بحضور: المهندس ربيع، مدير الإدارة الزراعية بإطسا، وحسن أبو جليل، رئيس الجمعية المشتركة بإطسا.

تم خلال الفعالية تكريم 13 جمعية زراعية، ممثلة في مسؤولي التابلت الذين تمكنوا من استكمال الحصر الزراعي خلال فترة المسابقة، إضافةً إلى المهندس محمد جابر، مسؤول منظومة كارت الفلاح بمركز إطسا، تقديرًا لجهوده في تطوير العمل بالمنظومة.

يأتي هذا التكريم في إطار حرص مديرية الزراعة بالفيوم إدارة التعاون الزراعي على تشجيع الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الزراعي، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمزارعين وتعزيز كفاءة العمل الميداني.

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