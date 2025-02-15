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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة شابين في حادث تصادم دراجتين ناريتين في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهد طريق قرية دمشقين الزراعي،  بدائرة مركز شرطة الفيوم، حادث تصادم دراجتين ناريتين، أسفر عن وفاة شابين، وتم نقل الجثتين إلى مشرحه المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، على طريق قرية دمشقين الزراعي، ووجود متوفين. 

 

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم دراجتين ناريتين على طريق قرية دمشقين الزراعي، ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وبالفحص تبين أنه اثناء استقلال شابين دراجتين ناريتين، وقيامهما بالتسابق علي الطريق اصطدما ببعضهما مما أدي إلى انقلابها علي جانبي الطريق ، وتسبب في وفاة كلا من" محمود .ش .ع "18 سنه، و"أحمد .س .ف " 19 سنه، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق. 

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