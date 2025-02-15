قيادات الأمانة المركزية بـ"مستقبل وطن" تزور محافظة الأقصر.. وتفتتح المقر الرئيسي الجديد للحزب

نظمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، الزيارة الثالثة عشرة، إلى محافظة الأقصر، استمرارًا لدور الحزب الخدمي والمجتمعي، وضمن سلسلة الجولات التنظيمية التي يعتزم الحزب القيام بها بمختلف المحافظات لتقديم مبادرات خدمية وتنموية.

وبدأت أولى محطات الزيارة، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والنائب الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وكان في استقبال قيادات الأمانة المركزية، النائب محمد العماري، أمين الحزب بمحافظة الأقصر، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

وشهدت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، افتتاح المقر الرئيسي الجديد للحزب بالمحافظة، في مدينة الأقصر، وذلك خلال المحطة الأولي من الزيارة.

يأتي هذا بعد أن نظمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، إثنتي عشرة زيارة إلى محافظات جنوب سيناء والمنوفية والبحيرة وبني سويف والمنيا، والفيوم والغربية، ودمياط، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، وقنا خلال الفترة الماضية، لتقديم الدعم النقدي و العيني للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا من خلال مبادرات وفاعليات خدمية متنوعة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.