الحزب المصري الديمقراطي ينظم تدريبًا للعضويات الجديدة

نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تدريبًا لعدد من العضويات الجديدة، بمحافظة البحيرة بمشاركة الدكتورة آمال سيد، عضو الهيئة العليا للحزب، و مؤمن ماهر، أمين سرس الليان بالمنوفية.

تضمن التدريب، الذي استمر عدة ساعات، شرحًا مفصلًا لتاريخ الحزب ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية، إلى جانب توضيح الهيكل التنظيمي للحزب وأدوار العضويات المختلفة. كما تم التأكيد على أهمية دور العضويات الجديدة في توسيع قاعدة الحزب والمساهمة في تحقيق أهدافه السياسية والاجتماعية.



أعرب المشاركون عن تقديرهم للتدريب، مشيرين إلى القيمة الكبيرة التي حصلوا عليها من المعلومات المقدمة، والتي عززت فهمهم لدورهم الحزبي والمجتمعي.

يأتي هذا التدريب في إطار جهود الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المستمرة لتعزيز قدرات الأعضاء الجدد، وتفعيل دورهم في دعم مسار الحزب نحو تحقيق أهدافه.