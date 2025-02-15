محافظ كفر الشيخ يستمع لأهالي مركز فوه خلال جولته

استمع، اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، خلال جولته لطلبات ومقترحات أهالي مركز فوه، مؤكدًا على التواصل المباشر مع المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة ميدانياً لمشاكلهم، لافتاً أنه يتواصل مباشر مع المواطنين دون وسيط للعمل على حل مشاكلهم فضلاً عن توفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 35٪؜, من خلال معرض«أهلاً رمضان»، وأسواق "اليوم الواحد"، ضمن استعدادات شهر رمضان المبارك، لتخفيف العبء عن كاهل أهالينا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شدد محافظ كفرالشيخ، بتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين عبر خطي الطوارئ 114 و0473220792 لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة لضمان الاستجابة السريعة لمشاكلهم والتواصل الفعال والمباشر معهم.

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