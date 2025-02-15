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السبت 15 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أرسنال وليستر سيتي

فريق أرسنال
فريق أرسنال
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انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال وليستر سيتي بالتعادل السلبي (0-0)، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب كينج باور ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد الشوط الأول أداء متكافئ بين الفريقين، حيث تبادل الطرفان السيطرة على مجريات اللعب دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك.

 وحاول أرسنال استغلال قدرات لاعبيه الهجومية بقيادة تروسارد وستيرلينج، بينما اعتمد ليستر سيتي على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة على مرمى ديفيد رايا.

الجماهير تنتظر شوطًا ثانيًا أكثر إثارة مع تطلع الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة المهمة.

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