محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالموجة الـ25

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية على استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتصدى لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ25 لإزالة التعديات.

ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك واراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

حيث شن حي العامرية أول حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية بتنفيذ عدد ٨ قرارات إزالة علي الأراضي أملاك الدولة واسترداد إجمالي مساحات نحو 78671 م2 وتنوعت المخالفات ما بين مباني دور أرضي وأدوار علوية وأسقف خرسانية وصاج وحوائط وأسوار من الطوب الأبيض تم إزالتها بالكامل مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة، مشددًا على رؤساء الأحياء، بتكثيف المرور الميداني، للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، والإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة.

يذكر أن الموجة الـ25 ستُنفذ على 3 مراحل، الأولى بدأت عملها من 8 فبراير وتستمر حتى 28 من الشهر ذاته، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 8 وحتى 28 مارس المقبل، والمرحلة الثالثة ستبدأ عملها في الفترة من 5 وحتى 25 أبريل المقبل.