محافظ قنا ووزير الري يتفقدان عددا من المشروعات بالمحافظة

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد عدد من مشروعات الموارد المائية والري، حيث أعرب المحافظ عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

رافقهما خلال الزيارة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى النواب أشرف أبو الفضل، ومحمد طايع، ومحمد الجبلاوي، أعضاء مجلس النواب إلى جانب المهندس صالح إبراهيم بغدادي، وكيل وزارة الموارد المائية والري بقنا، وحسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة قوص، والدكتور علاء شاكر، رئيس مركز ومدينة قفط، وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث تفقد وزير الرى ومحافظ قنا، عدة مشروعات، شملت أعمال تطهير ترعة الكلابية، وسحارة مصرف حجازة أسفل ترعة الكلابية عند الكيلو 2.650، ونطاق الحماية أمام السحارة، ومحطة رفع الشنهورية، بالإضافة إلى أعمال تطوير كورنيش النيل بقنا.

ومن جانبه أكد وزير الموارد المائية والري خلال الجولة حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات الوزارة بالمحافظات وفق الجداول الزمنية المحددة، والاطمئنان على تطهير الترع وصيانة وتشغيل محطات الرفع، استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل.

ووجّه الدكتور سويلم بسرعة إزالة نواتج التطهيرات من جسور مصرف فاو القبلي بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، كما شدد على ضرورة المتابعة الدورية لتطهير النطاق الواقي أمام مدخل سحارة مصرف حجازة لضمان عدم انسدادها بأي مخلفات.

يُذكر أن مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يمتد على البر الأيمن لنهر النيل بطول 1200 متر، ويجري تنفيذه تحت إشراف إدارة حماية النيل ومديرية الإسكان، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل 98%.

وفي ختام الزيارة، قدّم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، درع المحافظة للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تكريمًا لجهود الوزارة في توفير الاحتياجات المائية اللازمة للزمامات الزراعية ومحطات مياه الشرب بالمحافظة.

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