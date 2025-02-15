مدبولي يؤكد لـ أبو مازن دعم مصر الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، دعم مصر الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة خاصة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، خلال مشاركته بمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي 2025 نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فيما أعرب الرئيس الفلسطيني، عن تقديره لثبات الموقف المصري تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

