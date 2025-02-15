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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة سوهاج يتفقد مركز القلب والجهاز الهضمي

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
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أجري الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، صباح اليوم السبت، زيارة تفقدية لمركز القلب والجهاز الهضمي، وكان في استقباله الدكتور محمد خليفة، مدير المركز، وعدد من الأطباء والعاملين بالمركز.

بدأت الزيارة بتفقد دويدار عدة أقسام بالمركز، حيث بدأ من قسم الاستقبال والطوارئ، مروراً بقسم التعقيم والمطبخ، وأشاد بعملية ميكنة الخدمات والرقم الطبي الموحد الذي يسهل على المرضى الحصول على خدمات طبية متكاملة. 

كما تفقد الوكيل خدمات العيادات الخارجية، المعمل، وحدة الأشعة، وحدة مناظير الجهاز الهضمي، الصيدلية، ووحدة القسطرة القلبية، بالإضافة إلى الرعاية الخاصة بجراحة القلب.

وخلال تفقده لأقسام المركز، أشاد دويدار، بمستوى الخدمات الطبية والنظام المتبع داخل المركز، مشيرًا إلى أهمية اتباع سياسات مكافحة العدوى والاهتمام بجودة الخدمة المقدمة، مؤكداً أن المركز يعد صرحًا طبيًا متميزًا يخدم آلاف المرضى في إطار مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار.

كما حرص "دويدار" على التحدث مع المرضى المتواجدين أثناء الزيارة، حيث أشاد المرضى وذويهم بمستوى الخدمة التي يقدمها المركز، مشيرين إلى حسن المعاملة والنظام المتبع.

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