«علمنا عليك».. تفاصيل إصابة طفل بـ موس خلال مشاجرة داخل مدرسة بسوهاج

تعرض طالب بالصف الثاني الإبتدائي بأحد مدارس قرية شطورة، بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، لاعتداء وحشي في واقعة مؤسفة شهدها فناء المدرسة مع نهاية اليوم الدراسي.

وكشفت التحقيقات في الواقعة التي حُرر بها المحضر رقم « 1269 لسنة 2025» جنح - طهطا، أن الطفل المجني عليه يُدعى « حمزة.ح.م.أ» وهو طالب بالصف الثاني الإبتدائي، ويبلغ من العمر 7 سنوات، كان متواجدًا بحوش مدرسة «مجمع شطورة» بعد إنتهاء يومه الدراسي، منتظرًا خروج أخيه «ياسين» من الفصل، لكي يذهبا سويًا إلى منزل والدهما بسلام.

مشاجرة في حوش المدرسة

لكن خلال انتظاره في فناء مدرسته، حضر إليه طالبين بالصف السادس الإبتدائي في نفس المدرسة، وتعديا عليه بطريقة مأساوية، مشهرين في وجهه أداة حادة «موس» وقام أحدهما بتمزيق وجهه الصغير، بينما الآخر كان ممسكًا به.

«علمنا عليك»

وكشف والد الطفل المجني عليه، والذي يعمل في سنتر ملابس بمدينة طهطا، أنه لاتوجد خلافات سابقة بين الطلاب ونجله ولايعرف سبب تعديهم على ابنه، مشيرًا إلى أن الطالبين لم يكتفيا بضرب نجله وتمزيق وجهه وحسب، بل قاما برمي حقيبته المدرسية بعد سرقتها، وسرقة الجاكت الذي كان يرتديه، مضيفًا أنهما قالا لنجله بصيغة تهديد: «علمنا عليك».

وطالب والد الطفل المُعتدى عليه بحق نجله، ومحاسبة كل مسئول عن هذه الواقعة، خاصة وأن صغيره لم يفعل شيء، بل ذهب لمدرسته بسلام وعاد إليه ممزق الوجه وتعرض لعنف وتعدي بشكل بشع، وتشويه وجهه بشكل مروع بخلاف الآثار النفسية التي تعرض لها.

عملية جراحية بالوجة

بينما كشف التقرير الطبي الخاص بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى سوهاج الجامعي بشأن حالة الطالب، والذي تبين أنه محول من مستشفى طهطا العام، بعد حاجته إلى تدخل جراحي، بسبب تعرضه لجرح أعلى العين حتى أسفل نهاية الأذن، وتم إجراء عملية جراحية بالوجه حصل خلالها على 15 غرزة، وعملية تجميل لمحو أثار الإعتداء.

وحررت أسرة الطفل محضرًا رسميًا برقم 1269 لسنة 2025 جنح طهطا، للمطالبة بحق ابنهم، وسط تساؤلات حول الإجراءات القانونية التي ستُتخذ ضد المعتدين، ومن المسؤول عن الحادث.