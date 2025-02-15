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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نائب رئيس الوزراء: لدينا عيادات متنقلة لتقديم الدعم لمصابي غزة

الدكتورخالد عبدالغفار
الدكتورخالد عبدالغفار
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قال الدكتورخالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إنه يتم فرز وتقييم حالات المصابين الفلسطينيين فور وصولها معبر رفح البري، مشددًا على أنه بداية من فبراير الجاري تم تغيير الاستراتيجية الخاصة باستقبال المصابين، حيث إن هناك نقاط عيادات متنقلة وهي مكتملة بالكامل بأجهزة أشعة وسونار.

وشدد عبدالغفار، خلال تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز»، على هامش تفقد المساعدات الإنسانية بمعبر رفح، على أن سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني تصل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ويتم استلام المصابين ونقلهم عبر سيارات الإسعاف والعمل على إنهاء الأوراق الخاصة بالحالات فيما يخص الجوازات والأوراق الخاصة بالتصاريح.

وأوضح، أنه يتم تقديم التطيعمات للأطفال أقل من 10 سنوات من خلال الحجر الصحي بمعبر رفح، وبعد ذلك ينتقل للعيادات المتنقلة لفرز الحالات.

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