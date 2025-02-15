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السبت 15 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتهريب الأسلحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام 4 عناصر إجرامية  مقيمين بمحافظة الجيزة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لداخل البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتهم (5 بنادق خرطوش – عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى "أكثر من 8 مليون جنيه" – ماكينة عد نقود – 9 هواتف محمولة - 2 سيارة ملاكي). 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجيزة تشكيل عصابى تخصص فى جلب وتهريب الأسلحة