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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزيرة التضامن: مصر أدخلت أكبر نسبة من المساعدات إلى غزة في 15 شهرًا

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن
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أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر أدخلت أكبر نسبة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، عبر معبر رفح خلال الأشهر الـ15 الماضية، مشيرةً إلى أن هذه المساعدات تشمل الأدوية، المواد الغذائية، والملابس.

وأوضحت مرسي، خلال كلمتها من أمام معبر رفح، المُذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 1500 متطوع يساهمون بشكل كبير في تعبئة وشحن المساعدات الإنسانية لتوزيعها في قطاع غزة.

وأضافت، أن مصر تستمر في تقديم الدعم الكبير والمتواصل للأشقاء في غزة، مشيدةً بجهود المتطوعين في تسهيل دخول المساعدات وتوزيعها على المستفيدين، مشيرًا إلى أن مصر كانت وستظل دائمًا في طليعة الدول التي تقدم المساعدة الإنسانية في الأوقات العصيبة.

مايا مرسي وزيرة التضامن المساعدات الإنسانية معبر رفح قطاع غزة