إجراء 284 عملية جراحية مجانية بمستشفى سوهاج الجامعي خلال يناير

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن نجاح قسم الجراحة العامة في إجراء 284 عملية جراحية خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار الجهود المستمرة للإرتقاء بالخدمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية وأقسامها المختلفة.

وأكد النعماني علي أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الطاقم الطبي والتمريضي، بالإضافة إلى التطوير المستمر في الإمكانيات الطبية والتجهيزات داخل المستشفيات الجامعية، مشددًا على استعدادها وجاهزيتها التامة لإستقبال الحالات الطارئة وإجراء التدخلات الجراحية المتقدمة لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن العمليات التي أجريت تنوعت ما بين 160 عملية كبرى، 91 عملية متوسطة، و33 عملية صغرى، وشملت حالات طارئة وأخرى غير طارئة في تخصصات الجراحة العامة، جراحة الأورام، وجراحات المناظير.

وأشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن قسم الجراحة العامة يُعد من الأقسام التي تشهد إقبالًا كبيرًا على مدار العام، حيث استقبل القسم خلال العام الماضي 51 الف و507 حالة مرضية، وأجرى ما يزيد عن 10 آلاف عملية جراحية، جميعها تمت بالمجان تحت إشراف نخبة من أساتذة الجراحة العامة.

وأوضح الدكتور علاء السيوطي رئيس القسم أن العمليات شملت مختلف التخصصات الجراحية، مع الإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أفضل رعاية صحية للمرضى.