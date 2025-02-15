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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق شقة سكنية بكفر شكر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب في شقة سكنية بقرية المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر في محافظة القليوبية، حيث أتت النيران على محتويات الشقة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة كفر شكر يفيد وقوع حريق داخل شقة سكنية بقرية المنشأة الكبرى دائرة المركز.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية ووحدة إطفاء كفر شكر بمديرية  أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني ملك المدعو "صبرى أ ع" 45 سنة والتهمت النيران محتويات الشقة.

وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

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